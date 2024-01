Die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) der Wasserwirtschaftsverwaltung hat am Montag, kurz nach 11 Uhr, eine Hochwasserwarnung herausgegeben und befindet sich in Bereitschaft: „Die aktuelle meteorologische Situation deutet auf ein potenzielles Risiko von Hochwasser hin“, heißt es. Die Behörde rät den Einwohnern Luxemburgs wachsam zu bleiben und die Wasserpegel, bzw. die Warnstufen im Auge zu behalten. Alle Pegelstände und Vorhersagen können auf der Webseite inondations.lu eingesehen werden.

Der staatliche Wetterdienst Meteolux rief am selben Morgen die Warnstufe gelb für das ganze Land aus. Der Wetterdienst erwartet von Dienstag, 0 Uhr bis Mittwoch, 0 Uhr, ergiebige Niederschläge: Zwischen 25 und 35 l/m2 seien möglich. Durch diese Niederschläge könnten die Pegel aller Luxemburger Gewässer schnell ansteigen. Im Süden Luxemburgs, an der Alzette und den Nebengewässern müsse man bereits am Dienstagabend mit Überschreitungen der Vorwarnstufe rechnen, heißt es auf der Webseite inondations.lu. Eine Überschreitung der Warnstufe in der Nacht auf Mittwochen sei ebenfalls nicht auszuschließen.

Auch an der Sauer sei ab Diekirch eine Überschreitung der Vorwarnstufe in der Nacht auf Mittwoch „wahrscheinlich“. Für die Mosel bestehe aktuellen Informationen (11.11 Uhr) zufolge derzeit jedoch kein Hochwasserrisiko. Ein Hochwasserlagebericht für Luxemburg (ohne Mosel) liege zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor.