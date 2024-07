Bildungsministerium / Bee Secure: Anlaufstelle für Sextortion und Cybermobbing bei Kindern und Jugendlichen stark gefragt

„Sextortion (englisch: „sex“ und „extortion“ = Erpressung) bedeutet Erpressung anhand von Material mit sexuellem Inhalt (Bilder, Videos). Die Erpresser fordern Geld, z.B. per E-Mail, und drohen an, die Bilder an Bekannte zu schicken oder auf Plattformen hochzuladen, falls nicht gezahlt wird.“

