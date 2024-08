Reichlingen / Baustellenverlängerung auf der N12 endet früher als gedacht

Die geplante Verlängerung der Baustelle auf der Nationalstraße N12 „Rue de Saeul“ in Reichlingen, die seit dem 19. August andauert, wird früher beendet als gedacht. Anstelle vom 16. September werden die Arbeiten bereits am 14. September um 9.00 Uhr abgeschlossen sein. Das meldet die Straßenbauverwaltung in einer Pressemitteilung.

Während der ersten Phase der Arbeiten zur Anbindung der N12 an den neuen Kreisel werde die N12 in Reichlingen in der Nähe des neuen Kreisels auf einer Länge von etwa 200 Metern in beide Richtungen gesperrt.

Die zweite Phase beginne dann am Samstag, dem 14. September. Dabei werde die N12 „Rue de Bettborn“ vom 14. September um 9 Uhr bis zum Ende des Jahres 2024 gesperrt, um die Verbindung zum neuen Kreisel in Reichlingen herzustellen.