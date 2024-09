Fahrbahnfugen erneuern / Baustelle auf der A13 ab Freitag: Was das für den Verkehr bedeutet

Auf der A13 in Richtung Esch werden am kommenden Wochenende die Fahrbahnfugen erneuert. Das erklärt die Straßenbauverwaltung in einer Pressemitteilung. Die Arbeiten sollen von Freitag, 13. September, 19.30 Uhr, bis zum Montagmorgen, 16. September, 5 Uhr, andauern. „Da die notwendigen Vorbereitungsarbeiten für die Änderung der Betriebsart der Autobahn einige Stunden vorher durchgeführt werden, wird am späten Nachmittag mit Verkehrsbehinderungen gerechnet“, so die Verwaltung.

Für die Dauer der Erneuerungen werden folgende Verkehrsänderungen und Umleitungen eingerichtet:

– Der Verkehr auf der A13 wird zwischen der Anschlussstelle Mondorf und dem Markusberg-Tunnel im Gegenverkehr auf einer Fahrspur pro Richtung geführt, die Höchstgeschwindigkeit wird dort auf Tempo 70 begrenzt;

– die Auffahrt vom Autobahnkreuz Mondorf in Richtung Esch und die Ausfahrt der Anschlussstelle Mondorf in Richtung Esch werden gesperrt;

– der Verkehr von der N16 und in Richtung A13 nach Esch wird ab der Anschlussstelle Mondorf über die N16, CR149, rue John Gruen, rue Saint-Michel, Place Bernard Weber, die N16 und die Anschlussstelle Altwies umgeleitet;

– der Verkehr von der A13 nach Esch und in Richtung Mondorf wird ab der Anschlussstelle Mondorf über die A13 in Richtung Esch, die Anschlussstelle Altwies, die A13 in Richtung Schengen und die Anschlussstelle Mondorf umgeleitet.

Die Einzelheiten der Sperrungen können online unter www.cita.lu/de/chantiers.html eingesehen werden.