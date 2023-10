Der Busdienst Adapto ist seit 2020 kostenlos. Auch wenn es einige Tücken gab, so stieg die Zahl der gefahrenen Kilometer doch deutlich an. Trotzdem konnten die Kosten für den Staat verringert werden, teilte Mobilitätsminister François Bausch mit.

Vor ein paar Monaten drehte sich eine Petition um die Mängel des Adapto-Busdienstes. Innerhalb weniger Tage kamen dort die notwendigen 4.500 Unterschriften zusammen, damit dieses Thema im Parlament diskutiert wurde. In dieser Petition wurden unter anderem moderne Busse gefordert, da die aktuellen Modelle den Ansprüchen der Nutzer nicht mehr gerecht würden. Fernand Kartheiser (ADR) wollte nun in einer parlamentarischen Frage an Mobilitätsminister François Bausch („déi gréng“) wissen, ob es im Anschluss an die Petition Analysen und Verbesserungen seitens des Ministeriums gegeben habe.

Bausch versicherte, dass alle Busse auf dem neuesten Stand der Technik seien: „Einige Busse verfügen über eine spezielle Ausstattung, zum Beispiel Rampen und Hebebühnen, um Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, zu transportieren. Doch nicht alle Gäste des Busdienstes sind auf einen Rollstuhl angewiesen. Deshalb sind die Busse auch unterschiedlich ausgestattet.“ Wenn Nutzer ein „certificat médical“ vorweisen können, dann ist eine Begleitperson während der Fahrt Pflicht. Begleitpersonen und Begleithunden darf deshalb nicht der Zugang verweigert werden.

Keine offizielle Klage

Die „Union luxembourgeoise des consommateurs“ (ULC) hatte im April ebenfalls die Zustände des Busdienstes öffentlich in einer Pressemitteilung angeprangert. „Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht: Mit der von Bausch initiierten Reform des Adapto-Dienstes sollte für die Benutzer eigentlich alles besser werden. Doch das Gegenteil ist der Fall: Für viele Nutzer hat sich die Situation derart verschlechtert, dass das Adapto-Angebot für sie keine Alternative mehr ist“, schrieb die ULC damals. Kartheiser wollte deshalb von Bausch wissen, ob das Mobilitätsministerium auf diese Kritik reagiert habe. Der Minister verneinte dies, da keine offizielle Klage beim zuständigen Ministerium eingereicht worden sei.

Da es in der Vergangenheit auch zu Kommunikationsproblemen zwischen den Gästen und den Fahrern gekommen war, wollte Kartheiser zudem wissen, wie dieser Bereich in Zukunft besser abgedeckt werden kann. Hier erinnerte Bausch an die neue App, die es dem Gast ermöglicht, mit dem Fahrer zu kommunizieren. „Der Nutzer kann in Echtzeit die Abfahrtszeit ändern oder die Busfahrt komplett absagen. Neben der App haben wir auch eine Mobilitätszentrale eingerichtet, die rund um die Uhr besetzt ist“, so der Minister.

Die Kosten für das Adapto-Angebot beliefen sich im Jahr 2019 auf knapp mehr als 13 Millionen Euro. Seit 2020 ist der Dienst für die Nutzer kostenlos. Alle Kosten werden seitdem vom Staat übernommen. Experten hatten deshalb mit einer rasanten Kostenexplosion gerechnet. Diese blieb allerdings aus. Im Jahr 2022 konnten die Kosten trotz eines Anstiegs der Fahrten reduziert werden und beliefen sich auf 12 Millionen Euro, und das trotz eines Anstiegs bei der Anzahl der Fahrten. 2019 rückten die Busse zu insgesamt 101.366 Fahrten aus. Vergangenes Jahr waren es schon 158.174. Laut Bausch belegen diese Zahlen den Erfolg der umgesetzten Reform.