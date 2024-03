90 Jahre nach der Gründung setzt der Verband der Jugendherbergen ein Zeichen für Nachhaltigkeit: 90 Bäume – passend zum Jubiläum – sollen in der kommenden Zeit gepflanzt werden. Der erste steht in Remerschen.

Die Aufforstung ist eine Kooperation mit der „Fondation Hëllef fir d’Natur“, die gerade geschlossen wurde. Am 18. März haben Kinder der „Maison relais“, die in unmittelbarer Nähe zur Jugendherberge liegt, einen ersten Baum gepflanzt. Sie haben das Loch ausgehoben, in dem die Linde steht. Linden haben eine lange Tradition in der europäischen Kultur, weil sie oft als Versammlungsort dienten, und symbolisieren Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit.

Die Baumart ist widerstandsfähig gegen Luftverschmutzung und kann sogar in städtischer Umgebung gedeihen. Der Verband der Jugendherbergen hofft, mit dieser Aktion nicht nur die kleinen und großen Gäste, sondern auch die breite Öffentlichkeit für den Schutz der Natur zu gewinnen. Die restlichen 89 Bäume werden in den nächsten Wochen gepflanzt.