Leandro Barreiro hat am Sonntag sein Startelf-Comeback bei Mainz 05 gefeiert. Erstmals seit dem 7. Mai durfte der Nationalspieler in der Bundesliga wieder von Anfang an ran. Gegen Mönchengladbach gab es am Ende einen 1:0-Sieg. Yvandro Borges stand in dem Spiel nicht im Aufgebot.

Aus einem Duell der Luxemburger in der deutschen Bundesliga wurde am Sonntag nichts. Das stand schon vor dem Beginn der Begegnung zwischen Mönchengladbach und Mainz 05 fest. Denn Yvandro Borges stand bei den Fohlen nicht im Aufgebot. Auf der Gegenseite nahm das lange Warten für Leandro Barreiro endlich ein Ende. Erstmals seit dem 7. Mai und erstmals in dieser Saison stand der Nationalspieler wieder in der Startaufstellung. Mainz spielte mutig und attackierte die heimstarken Gladbacher früh. Nach 15 Minuten hatten die 05er bereits sechs Torschüsse abgegeben – etwas Zählbares kam aber erst in der 55. heraus. Martin schoss die 05er mit dem einzigen Tor der Partie zum dritten Saisonsieg und mit zehn Punkten auf Rang fünf. Barreiro wurde kurze Zeit später (58.) mit Gelb vorbelastet ausgewechselt.

Startelf: In der deutschen Regionalliga Südwest standen am Sonntag in der Partie zwischen Eintracht Trier und Mainz 05 II gleich drei Luxemburger Nationalspieler auf dem Platz. Während Michael Omosanya bei Trier von Beginn an ran durfte, stand aufseiten der Mainzer Alessio Curci in der Startformation – Timothé Rupil wurde erst in der 77. eingewechselt. Mit dem vierten Sieg in Serie sicherten sich die Mainzer am Ende die drei Punkte. Nach dem 2:0 gegen Trier stehen sie auf dem dritten Tabellenplatz.

Eine Etage höher stand Laurent Jans am Samstag erneut als Linksverteidiger bei Waldhof Mannheim in der Startelf. Der Kapitän der luxemburgischen Nationalmannschaft spielte beim 2:1-Sieg gegen Bayreuth in der dritten deutschen Liga durch. Auch Enes Mahmutovic konnte am Wochenende einen Erfolg feiern. Der Luxemburger behauptete sich mit ZSKA Sofia in der ersten bulgarischen Liga mit 1:0 gegen Spartak Varna.

Marvin Martins und Austria Wien konnten sich derweil am Samstag nach Rückstand am Ende noch einen Punkt in der österreichischen Bundesliga sichern. Die Wiener lagen gegen Austria Lustenau zur Halbzeit noch mit 1:2 zurück, ehe der eingewechselte Jukic in der 56. zum 2:2 ausgleichen konnte. Martins kam über die gesamte Spieldauer im Mittelfeld zum Einsatz.

Mica Pinto und Sparta Rotterdam durften sich derweil über einen 4:0-Erfolg in der niederländischen Eredivisie freuen. Der Nationalspieler bereitete in der 68. das zweite Tor vor. Auch Christopher Martins konnte am Sonntag als Vorlagengeber glänzen. Er legte in der russischen Premier League gegen Zenit St. Petersburg das 1:0 von Sobolev auf. Am Ende musste sich Spartak Moskau im Kampf um die Tabellenführung aber mit 1:2 geschlagen geben. Martins hatte nach 64 Minuten Spielzeit Feierabend. Eric Veiga durfte am Wochenende ebenfalls einen Sieg bejubeln. Gegen die zweite Mannschaft vom FC Porto kam er mit Vilafranquense zu einem 1:0-Erfolg. Veiga wurde nach 67 Minuten ausgewechselt.

Eingewechselt: Danel Sinani kam am Samstag bei Norwich City nur zu einem Kurzeinsatz. Im Championship-Spiel gegen Coventry City wurde er erst in der 83. Minute eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt stand der 3:0-Erfolg der „Canaries“ bereits fest. Für Norwich ist es in der zweiten englischen Liga bereits der fünfte Sieg in Serie. Nach acht Spieltagen steht die Mannschaft auf dem zweiten Tabellenplatz.

Hansa Rostock hat in der 2. Bundesliga indes die zweite Niederlage in Folge einstecken müssen. Gegen Hannover mussten sich die Hanseaten am Sonntag 0:1 geschlagen geben. Sébastien Thill, der zuletzt immer in der Startelf stand, betrat diesmal erst in der 78. Minute den Platz.

Nicht im Einsatz: Der 1. FC Köln gewann am Samstag in der Bundesliga ohne Mathias Olesen mit 4:2 gegen Wolfsburg. Der Luxemburger fällt nach einer Operation am Sprunggelenk mehrere Wochen aus. Auch Dirk Carlson fehlte am Wochenende weiter verletzungsbedingt. Ohne den 24-Jährigen musste sich ADO den Haag in der zweiten niederländischen Liga mit 0:1 gegen Willem II Tilburg geschlagen geben. AIK Solna setzte sich ohne den gesperrten Vincent Thill 4:0 gegen GIF Sundsvall durch. Thill hatte vor zwei Wochen beim 4:2-Sieg gegen Norrköping aufgrund eines Foulspiels die Rote Karte gesehen und war daraufhin für drei Spiele gesperrt worden. Am kommendem Wochenende wird er wieder zum Einsatz kommen dürfen.

Nach Redaktionsschluss: Maxime Chanot spielte in der Nacht zum Montag mit New York City gegen New England Revolution und Torhüter Anthony Moris war am späten Sonntagabend mit Union Saint-Gilloise bei Zulte Waregem zu Gast.