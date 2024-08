Wasserwirtschaftsamt / Badeverbot: Oberer See in Weiswampach von Blaualgen befallen

Baden ist im oberen See in Weiswampach mit sofortiger Wirkung verboten: Blaualgen haben sich im Gewässer stark verbreitet. Das Wasserwirtschaftsamt schreibt in einer Pressemitteilung am Donnerstag, dass eine „starke Vermehrung von Cyanobakterien“ festgestellt wurde. Das Baden ist im unteren See weiterhin erlaubt.

Cyanobakterien, auch bekannt als Blaualgen, produzieren Toxine, die ein Gesundheitsrisiko für Menschen und Tiere darstellen. Sie können beispielsweise Kopfschmerzen, Hautreizungen, Hautverbrennungen und Übelkeit auslösen.

Die aktuelle Situation in Bezug auf die Öffnung oder Schließung von offiziellen Badestellen kann auf der Website der Wasserwirtschaftsverwaltung verfolgt werden: www.waasser.lu.