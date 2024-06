Mersch / Autofahrer fährt über Blindenstock – und haut ab

Ein Fahrzeug ist am 9. Juni zwischen 12.45 und 13 Uhr auf dem Parkplatz in Höhe der Place Saint-Michel in Mersch über einen Blindenstock gefahren – und hat ihn dabei beschädigt. Das geht aus dem Polizeibericht vom Montag hervor. Der Fahrer ist anschließend weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Zeugin schilderte daraufhin dem Opfer, was passiert ist.

Die Polizei befindet sich zurzeit auf der Suche nach dieser Zeugin: Sie soll sich bei der Polizeidienststelle Mersch unter der Telefonnummer 244 90 1000 oder per E-Mail an police.mersch@police.etat.lu melden.