Autofahrer, aufpassen – er tut es auch: In Bereldingen geht der feste Blitzer in Testbetrieb

Ein Blitzer wie am Kreisel Raemerich (Archivfoto) blitzt ab Mittwoch auch in Bereldingen

Am Ortseingang von Bereldingen geht am Mittwoch, 14. Juni, ein fester Blitzer in den Testbetrieb. Das hat das Mobilitätsministerium mitgeteilt. Demzufolge wird das am CR181 fest installierte Gerät die Geschwindigkeit in beiden Fahrtrichtungen messen – zulässig sind dort 50 Kilometer pro Stunde.

Vom berechneten Wert werden übrigens 3 Kilometer pro Stunde abgezogen – sofern weniger als 100 Kilometer pro Stunde angenommen werden. Ab dieser Schwelle werden 3 Prozent angezogen.

Wer jetzt beim Durchfahren einen Blitz auslöst, darf das noch als Warnung verstehen – denn es handelt sich eben zunächst nur um einen Testbetrieb: „Der Beginn der repressiven Phase wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben“, heißt es aus dem Ministerium.