CGDIS / Autobrand greift auf Wohnhaus über: Feuer in Luxemburg-Cents

In Luxemburg-Cents hat am Donnerstagabend ein Wohnhaus im boulevard Charles Simonis gebrannt. Das berichtet der CGDIS in einer Pressemitteilung vom Freitagmorgen. Ursache war laut L’essentiel ein Auto, das Feuer gefangen hatte – die Flammen griffen daraufhin auf das Wohngebäude über. Verletzt worden sei bei dem Brand in dem Reihenhaus allerdings niemand, heißt es in dem CGDIS-Schreiben. An den Löscharbeiten beteiligt waren Einsatzkräfte aus Luxemburg, Hesperingen und Niederanven.