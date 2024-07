BNL / Autobiographie „Myn wedervaren“ mit KI transkribiert

Die Nationalbibliothek hat die Autobiographie „Myn wedervaren“ des Luxemburger Soldaten Louis Joseph Zelle mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz transkribiert. Wie die BNL in einem Schreiben mitteilte, wurde dieses Verfahren zum ersten Mal angewendet.

Zelle wurde am 8. Juni 1826 geboren und starb am 5. August 1899. Während seiner militärischen Karriere kämpfte Zelle unter anderem für die niederländische Kolonialarmee in Indonesien. Dort konnte er sich zum Offizier hocharbeiten. Doch nicht nur seine Einblicke in die Strukturen der niederländischen Kolonialarmee, sondern auch seine Augenzeugenberichte zum Kulturleben im Luxemburgs des 19. Jahrhunderts machen dieses Manuskript zu einem der wichtigsten Zeitzeugenberichte aus dieser Zeit. Das Manuskript, das sich aus drei Teilen zusammensetzt, kann auf dem Onlineportal eLuxemburgensia kostenlos aufgerufen und gelesen werden. (Red.)