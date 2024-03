Die Autobahntunnel in Luxemburg werden ab dem 25. März hauptsächlich an Wochenenden gewartet

Die Wartungs- und Reinigungskampagne der Straßenbauverwaltung für die Autobahntunnel in Luxemburg beginnt am 25. März. Ab diesem Datum werden die meisten Tunnel an einem Wochenende teilweise oder ganz gesperrt sein, damit die Verwaltung eine „präventive und kurative Wartung der Sicherheitsausrüstung“ durchführen und die Funktion und das Zusammenspiel der Ausrüstungen überprüfen kann. Außerdem wird ein Frühjahrsputz in den Tunneln durchgeführt: Die Tunnelwände werden gereinigt. Die Arbeit am letzten Tunnel wird am 7. Juni erledigt sein. Neben den Tunneln werden auch die Wildübergänge überprüft.

„Um die Auswirkungen auf den Verkehr zu verringern“ werden die Wartungs- und Reinigungsarbeiten in den Tunneln überwiegend nachts durchgeführt, schreibt die Straßenbauverwaltung in einer Pressemitteilung am Dienstag. Der Tunnel „Markusberg“ ist die Ausnahme: Vom 14. bis zum 18. Mai werden hier auch tagsüber Arbeiten durchgeführt. Der Tunnel „Gousselerbierg“ ist als Erstes dran. Vom 25. bis zum 29. März wird dieser über die Nacht gesperrt sein. Die voraussichtlichen Termine der Einsätze für die einzelnen Tunnel können auf der CITA-Webseite eingesehen werden.

Zu den betroffenen Ausrüstungen, die überprüft werden, zählen unter anderem die Belüftung, die Brandmeldeanlage, die Tunnel-, Markierungs-, Leit-, Stollen- und Notbeleuchtung, die Notrufsäulen, die Videoüberwachung, die automatische Erkennung von Zwischenfällen oder von Rauch, der Straßenbelag, die Transformatoren, die Stromaggregate und die Pumpen.