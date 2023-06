Marvin Martins tritt mit Austria Wien in der kommenden Saison in der zweiten Qualirunde zur Conference League an

Lars Gerson und Marvin Martins reisen mit einem Sieg im Gepäck zur Nationalmannschaft, während Seid Korac und Vincent Thill einen Rückschlag einstecken mussten. Bevor sie am kommenden Samstag mit der FLF-Auswahl in der EM-Qualifikation auf Liechtenstein (15.00 Uhr im Stade de Luxembourg) treffen, war das Nationalspielerquartett am Wochenende noch mit dem Verein im Einsatz.

In der Startelf: Seid Korac wurde erstmals seit zwei Jahren wieder in das Aufgebot der Nationalmannschaft berufen. Bevor er sich der FLF-Vorbereitung auf die anstehenden EM-Qualifikationsduelle anschließen wird, stand er am Wochenende aber noch in der ersten schwedischen Liga für Degerfors IF auf dem Platz. Bei der 1:2-Niederlage gegen Kalmar spielte der 21-Jährige durch. Nach zwölf Spieltagen liegt die Mannschaft des Luxemburgers in der Allsvenskan-Tabelle auf dem 13. Rang. Zwei Plätze dahinter steht AIK Solna mit Vincent Thill. Die Negativserie des Stockholmer Klubs setzte sich am Sonntag mit der nächsten Niederlage fort. Thill und Co. mussten sich mit 1:2 gegen Elfsborg geschlagen geben und blieben damit im neunten Spiel in Folge sieglos. Der Luxemburger musste nach einem Ellbogencheck zwischendurch in der Partie wegen einer Platzwunde im Gesicht behandelt werden. Er hatte nach 45 Minuten Feierabend.

Besser lief es in Norwegen für Lars Gerson. Kongsvinger IL konnte sich am Sonntag mit 3:0 gegen Ranheim Fotball behaupten und damit auch die Tabellenführung in der zweiten Liga verteidigen. Nach zwölf Spieltagen haben Gerson und seine Teamkollegen 24 Punkte auf ihrem Konto und liegen damit zwei Zähler vor Fredrikstad.

Marvin Martins hat mit Austria Wien derweil das letzte Europa-Ticket in Österreich ergattert. Mit einem deutlichen 5:0-Sieg im Europacup-Play-off-Finale gegen Lustenau sicherte sich die Mannschaft um den Luxemburger in Überzahl ihren Platz in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League der kommenden Saison. Martins wurde in der Partie in der 56. Minute mit der Gelben Karte verwarnt. In der vergangenen Spielzeit hatte es der österreichische Hauptstadtklub bis in die Gruppenphase der Conference League geschafft.

Nicht im Einsatz: New York City FC kam in der Nacht auf Sonntag zu einem 0:0-Unentschieden gegen Real Salt Lake. Für die Mannschaft um Nationalspieler Maxime Chanot, der Gelb-gesperrt fehlte, ist es das achte Match in Serie ohne Sieg. In der Tabelle steht nach 17 Spieltagen nur der 13. Platz.

Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspielfinale der niederländischen Conference-League-Play-offs gegen Twente Enschede am Donnerstag zog Sparta Rotterdam am Sonntag im Rückspiel mit 0:1 den Kürzeren und wird demnach in der kommenden Saison nicht europäisch spielen können. Mica Pinto saß während der Begegnung auf der Bank, wurde allerdings aufgrund einer Knieverletzung nicht eingewechselt. Aus dem gleichen Grund wird er die EM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft gegen Liechtenstein (17. Juni) und Bosnien-Herzegowina (20. Juni) verpassen. Seine Saison ist beendet.

Transfergerüchte: Laut dem Onlineportal liga-zwei.de wird Sébastien Thill den deutschen Zweitligisten Hansa Rostock wahrscheinlich im Sommer verlassen. Der Luxemburger habe zwar einen Vertrag bis 2024, doch die Zusammenarbeit laufe anders als erwartet. Der Nationalspieler kam in der abgelaufenen Saison gerade mal auf zehn Einsätze in der 2. Bundesliga (402 Spielminuten). Zuletzt stand er am 12. November 2022 beim 1:0-Sieg gegen Braunschweig auf dem Platz. Danach kam er nicht mehr zum Zug. Ein Wechsel sei demnach sehr wahrscheinlich.