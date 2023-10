Angesichts des Risikos einer Eskalation des Nahostkonflikts rät das Außenministerium dringend davon ab, in den Libanon zu reisen und alle nicht unbedingt notwendigen Reisen in den Südlibanon zu verschieben. Das schreibt das Ministerium am Samstagnachmittag in einer Pressemeldung. „Die Sicherheitslage könnte sich jederzeit verschlechtern“, so die Warnung. Zudem wird empfohlen, sich von Menschensammlungen fernzuhalten, sich über die aktuelle Lage zu informieren und die Anweisungen der örtlichen Behörden zu befolgen.

Die luxemburgische Regierung rät ihren Staatsangehörigen zudem weiterhin von Reisen nach Israel und in die palästinensischen Gebiete ab.