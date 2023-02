Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn ist in der Nacht von Sonntag auf Montag nach einem grippalen Infekt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das gab das Außenministerium in einer Pressemitteilung vom Montagvormittag bekannt. Ursächlich für die Infektion sei laut dem Ministerium der Influenza-Virus Typ A. „Die symptomatische Behandlung wird im ‚Centre hospitalier de Luxembourg’ durchgeführt“, heißt es in der Mitteilung. „Die Reisen der nächsten Tage wurden abgesagt und werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.“