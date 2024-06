In Richtung Luxemburg / Ausfahrt Steinbrücken auf der A4 ab dem 1. Juli für acht Monaten gesperrt

Die Ausfahrt der Anschlussstelle Steinbrücken auf der A4 in Richtung Luxemburg wird ab dem 1. Juli für acht Monate gesperrt sein. Das meldet die Straßenbauverwaltung in einer Pressemitteilung. Der Verkehr wird über die Ausfahrt Leudelingen-Süd umgeleitet.

Der komplette Autobahnverteiler wird in Steinbrücken bis 2025 umgebaut. Die Straßenbauarbeiten bestehen in erster Linie aus einem großen ovalen Kreisverkehr, an den sich die N13 sowie die verschiedenen Auf- und Abfahrten der A4 anschließen. 72 Millionen Euro sind dafür vorgesehen.