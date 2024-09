60 Mal ausgerückt / Auseinandersetzung in Grevenmacher endet für die Beteiligten im Krankenhaus

Die Polizei musste zwischen dem Samstagabend und dem Sonntagmorgen mehrfach wegen Streitigkeiten und Ruhestörungen ausrücken. In Grevenmacher endete eine Auseinandersetzung zudem im Krankenhaus.

Etwa 60 Mal musste die Polizei zwischen dem Samstagabend und dem Sonntagmorgen wegen Streitigkeiten, Schlägereien und nächtlicher Ruhestörungen ausrücken. In den meisten Fällen konnte die Situation jedoch vor Ort geklärt werden. Das geht aus dem Polizeibericht am Sonntag hervor.

Ein „offensichtlich alkoholisierter“ Mann randalierte am Samstagabend in einem Park in Howald und belästigte die Passanten. Eine Polizeistreife konnte den Mann vor Ort antreffen. Da dieser sich unkooperativ zeigte und eine Gefahr für sich selbst sowie für andere darstellte, wurde er immobilisiert und in den Arrest gebracht. Zudem wurde ein Protokoll wegen Beamtenbeleidigung erstellt.

Zu einem weiteren Vorfall kam es in den frühen Morgenstunden des Sonntags in Grevenmacher. Hier kam es laut Pressebericht zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine Polizeistreife traf einen der Beteiligten an, der berichtete, dass ein verbaler Streit mit einer Personengruppe in Handgreiflichkeiten ausgeartet sei. Einer der Männer warf dem Betroffenen eine Flasche an den Kopf, woraufhin dieser zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Der zweite Beteiligte wurde bei einer Fahndung in der rue des Remparts gefunden, auch er wies Verletzungen auf und wurde ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert.