Bei einer Auseinandersetzung am Mittwochabend in der rue de l’Église in Esch wurde eine Person mit einer Schusswaffe am Bein verletzt. Das teilte die Polizei am Donnerstag in einem Presseschreiben mit. Der Täter flüchtete nach dem Streit mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Das Opfer verließ den Tatort ebenfalls, sodass die Polizei die verletzte Person erst einige Zeit später im Krankenhaus antreffen konnte.

Die Spurensicherung der Polizei war vor Ort und Ermittlungen wurden eingeleitet.