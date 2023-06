Die Luxemburger Pizzeria Cloud Factory ruht sich nach ihrer Ernennung zu einer der Top-50-Pizzerien Europas nicht auf ihren Lorbeeren aus. Am Samstag nahm sie eine neue Mission an. Das Ziel: 100 Meter Pizza backen.

100 Meter Pizza Margherita – dass es da „rapidissimo“ zugehen muss und ganze Kisten voll mit Zutaten verarbeitet werden müssen, liegt auf der Hand. Schon um 8.00 Uhr morgens sind drei professionelle Pizzaioli und ihre unzähligen Helfer im Einsatz und legen im Drei-Minuten-Takt Pizzastücke auf die von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Tische in der Escher Fußgängerzone. Um 10.30 Uhr stehen bereits 50 Meter bereit. Doch wem das Wasser bereits im Mund zusammenläuft, der muss sich noch etwas gedulden: Um 13.00 Uhr beginnt die Verkostung. Bis dahin werden die fertigen Pizzastücke aus Hygiene- und Gesundheitsgründen mit Plastikfolie bedeckt.

„Für dieses Vorhaben wurden direkt aus dem Süden Italiens 500 kg Tomatensoße, 600 kg Mozzarella di Bufala und 100 kg Pizzateig in die Backstube nach Esch geliefert“, erklärt Mitinhaber Francesco Micillo. Er leitet die Cloud Factory zusammen mit Tom Zigrand, der für Finanzen und Business ständig ist, sowie dem Marketing- und Kommunikationsverantwortlichen Maurice Delcourt. „Um 12.45 Uhr werden wir mit dem Backen aufhören und erst dann feststellen, welche Länge wir erreicht haben“, kündigt Micillo an.

Aus dem Süden Italiens stammen nicht nur die Zutaten, sondern auch das Projekt selbst hat seinen Ursprung dort. „Das gleiche Event findet jedes Jahr in Neapel statt und weil ich ursprünglich aus der Gegend stamme, wollte ich es nach Luxemburg bringen“, sagt Micillo.

Nach sieben Minuten alles weg

Die Cloud Factory wurde 2020 in Neudorf gegründet und ist seit Ende 2022 auch mit einer Zweigstelle in Esch vertreten. Mit Erfolg – „in den beiden Lokalen laufen die Geschäfte sehr gut“, sagt Francesco Micillo. Spätestens seit der Ernennung einer der besten Pizzerien Europas ist das Lokal mit den „luftigen“ Pizzen über die Grenzen des Landes hinaus bekannt: Im Mai landete die Cloud Factory im „50 Top Pizza Europa 2023“-Ranking auf dem 36. Platz. Den Preis, der auch im Restaurant ausgestellt ist, nahmen die Inhaber in Barcelona entgegen.

Der Pizzateig nach neapolitanischer Tradition ist auch in Esch der Renner. Um 13.00 Uhr beginnt der Rush auf die längste Pizza Luxemburgs: 500 bis 600 Pizzaliebhaber greifen zu. Bereits nach sieben Minuten ist nichts mehr übrig. Micillo ist erschöpft, aber glücklich. „Wir haben heute die stolze Länge von 98 Metern erreicht. Rekordverdächtig ist auch der Verzehr der gesamten Pizza in weniger als sieben Minuten“, sagt er und dankt den ehrenamtlichen Helfern.

Die Pizzeria Cloud Factory in Esch bietet Platz für 50 Gäste. Eine Terrasse gibt es auch, Produkte aus der Region Neapels werden ebenfalls verkauft. Das Restaurant in Neudorf bietet Take-away und Lieferung nach Hause an. Informationen gibt es unter www.cloudfactory.lu.