Die Studentenvereinigungen der ACEL / Auf nach Bonn zur Alesontia

Zum Auftakt unserer Serie über die in der ACEL zusammengeschlossenen Vereinigungen Luxemburger Studenten geht es ins Nachbarland Deutschland. Ins, je nach Strecke, rund 200 Kilometer von Luxemburg-Stadt entfernte Bonn. Dort stellt der Cercle Alesontia sich und die Stadt am Rhein kurz vor.

Die Alesontia ist der Verein luxemburgischer Studierender in Bonn. Die ehemalige Hauptstadt Westdeutschlands, bis 1999 Regierungssitz der Bundesrepublik, hat auch heute noch viel zu bieten. Bonn, an beiden Ufern des Rheins gelegen, hat alles, was man zum Leben braucht. Trotz der knapp 330.000 Einwohner ist man immer schnell in der Natur, ob man lieber im Siebengebirge wandert oder in der Sieg badet.

Unser kleiner Verein zählt rund 40 aktive Mitglieder, deren Studienfächer sich über die ganze Universität verteilen. Besonders für angehende Agrarwissenschaftler, Geodäten (Vermessungsingenieure) und Mediziner hat Bonn als Studienort eine lange Geschichte, wenn heute auch viele andere Natur- und Geisteswissenschaftler dazugekommen sind. Insgesamt rund 40.000 Studierende sowie zwölf Hochschulen zählt Bonn. Die 1932 gegründete Alesontia ist übrigens mit 92 Jahren einer der ältesten luxemburgischen Studierendenvereine, dementsprechend lang ist auch die Liste der Ehemaligen, also der Alumni.

Wöchentliche Events

Was aber auch in turbulenten Jahren immer gleich geblieben ist, sind die engagierten Student:innen, die dem Verein immer wieder ihren Stempel aufdrücken. Unser Vorstand plant wöchentliche Events, die alle möglichen Interessenfelder abdecken, besonders Quizze sind bei den Alesont:innen beliebt, manchmal wird es aber auch sportlich oder kulturell. Worauf sich aber sicher jeder einigen kann, sind die schönen Erinnerungen und Erfahrungen, die man im und mit dem Verein machen kann. Wie in unseren Gründungsunterlagen steht, lebt und studiert es sich besser zusammen als allein.

Auch vor dem Studium unterstützen wir gerne Studienanwärter:innen. Wer Interesse am Studium in Bonn hat, findet uns in allen sozialen Netzwerken @alesontia.bonn, auf der diesjährigen Studentenmesse am 24. & 25. Oktober und auf alesontia.lu

Sollten Bonn und die dort angebotenen Studiengänge nicht deinen Vorstellungen entsprechen, dann wirf einen Blick auf acel.lu/cercles oder warte auf den neuen Guide du Futur Etudiant. In ihm findest du ab dem 18. September viele weitere Städte und Fachbereiche!

Die ACEL und ihre Mitglieder Die „Association des cercles d’étudiants luxembourgeois“ (ACEL), 1984 gegründet, ist der Dachverband der luxemburgischen Studentenvereinigungen. Ihm gehören heute mehr als 10.000 Studierende in über 40 „Cercles“ an, hauptsächlich in Europa, aber auch in Nordamerika. Die ACEL ist damit die größte und wichtigste Studentenvertretung in Luxemburg. Gemeinsam mit den Verantwortlichen der ACEL und ihrer Mitglieder stellen wir in den nächsten Wochen einige der „Cercles“ vor. Einen Überblick über die Studentenzirkel, die Städte und Fachbereiche gibt es auf acel.lu/cercles und im neuen Guide du Futur Etudiant, der am 18. September erscheinen wird. (mago)