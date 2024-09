Luxemburg / Auf frischer Tat ertappt: Polizei stellt zwei Einbrecher nach versuchten Autoaufbrüchen

Nachdem er sich am Mittwochabend Zugang zu einem Pkw in der Rue Jean Schaus in Sandweiler verschafft hat, wurde ein Mann von einer Passantin beim Durchwühlen des Fahrzeugs überrascht. Das geht aus dem Polizeibericht vom Donnerstag hervor. Die Behörden leiteten umgehend eine Fahndung ein und konnte den Tatverdächtigen stellen.

Auch in Fentingen konnte ein Einbrecher gefasst werden. Die Polizei erhielt in der Nacht zum Donnerstag die Meldung, ein Mann versuche in der Rue de Bettembourg in ein Auto einzudringen. Die Beamten konnten den Mann, der in der Zwischenzeit in ein Haus eingedrungen war, in der Rue Victor Feyder stellen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erstellte die Polizei in beiden Fällen Protokoll.