Die „Fédération cynologique luxembourgeoise“ veranstaltete am 6. und 7. April in der Luxexpo die bereits 109. beziehungsweise 110. Internationale Hundeausstellung. Das seit über 50 Jahre stattfindende Event sei weitaus mehr als nur eine gewöhnliche Hundeschau, wirbt die Luxexpo auf ihrer Webseite. Die Veranstaltung sei eine Bühne für diverse Marken für Hundeprodukte und biete ein hohes Maß an Unterhaltung. Zudem sei die internationale Hundeausstellung eine hervorragende Informationsquelle für Hundebesitzer oder für all jene, die einen Vierbeiner bei sich aufnehmen möchten.

Ganz ohne Probleme schien die Veranstaltung jedoch nicht über die Bühne gegangen zu sein. Auf der Veranstaltungsseite auf Facebook beschwerten sich einige Besucher unter anderem über eine schlechte Organisation, einen Mangel an Parkplätzen und nur äußerst langsam voranschreitende Warteschlangen.