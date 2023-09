Nach einem minimalen Sinken des Super-98-Preises am Mittwoch ist nun das Super 95 an der Reihe. Der Literpreis für den Kraftstoff sinkt Mitternacht um 2,9 Cent und beträgt somit ab Donnerstag 1,638 Euro. Das meldet das Energieministerium am Mittwochabend. Der Dieselpreis bleibt unverändert bei 1,695 Euro pro Liter. Der Liter Super 98 kostet an Luxemburgs Tankstellen 1,884 Euro.

Auch das Heizöl wird billiger – zumindest eine Sorte: Bei einer Abnahme von mindestens 1.500 Litern wird die 50-ppm-Schwefel-Variante am Donnerstag 2,0 Cent billiger und kostet dann 1,113 Euro pro Liter.

Alle Preise inklusive Umsatzsteuern (TVA).