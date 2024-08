Käerjeng / Auch Vincenzo Turcarelli verlässt Piratenpartei

Die Stimmung bei den Mitgliedern der Piratenpartei scheint mies. Einige Piraten verlassen das Boot, das heißt die Partei, nicht die Politik. Nach Steve Curfs, Gemeinderat in Monnerich, hat am Sonntag auch Vincenzo Turcarelli ein seit Tagen kursierendes Gerücht bestätigt. Im Gespräch mit dem Tageblatt sagte der Kandidat der Piratenpartei bei den letzten Europawahlen und Gemeinderat in Käerjeng am Sonntag: „Ja, ich verlasse die Partei, bleibe aber unabhängiges Mitglied im Gemeinderat Käerjeng und nach Absprache mit meinem Bürgermeister verbleibe ich auch in den Kommissionen.“

In seiner Pressemitteilung schreibt Turcarelli: „Après de mûres réflexions, étant donné que depuis un certain temps je ne suis plus en accord avec la façon dont le parti est géré et mené et suite aux événements étalés dans la presse concernant les dirigeants du parti, j’ai décidé de me séparer de la sensibilité politique Piraten pour continuer à exercer mon mandat en tant que conseiller communal indépendant au sein de la commune de Käerjeng, au service du citoyen.“

Ben Polidori hat die Piraten mit seinem Rücktritt im Juli in eine tiefe Krise gestürzt. Aus Angst, eine Schlammschlacht loszutreten, wollte er öffentlich keine Stellung beziehen. Es wurde trotzdem eine, denn: In der MALT-Affäre hat Marc Goergen schwere Vorwürfe gegen Sven Clement erhoben. Dieser hat am Freitag mit einer persönlichen Pressekonferenz reagiert, sich in einigen Punkten einsichtig gezeigt – und seinerseits Marc Goergen an den Pranger gestellt. An diesem Wochenende gaben dann die nächsten beiden Mitglieder bekannt, dass sie aus der Partei austreten.