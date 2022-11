Am Freitag reagierte Außenminister Jean Asselborn auf den Bericht des Ombudsmanns für Kinder und Jugendliche (Okaju), in dem die Flüchtlingsunterkünfte in Luxemburg unter die Lupe genommen wurden. Insbesondere jene in Mersch war darin stark kritisiert worden.

In seiner Reaktion auf den Bericht des Ombudsmanns für Kinder und Jugendliche (Okaju) erklärte Außenminister Jean Asselborn, dass die Europäische Union und Luxemburg einem massiven Ansturm von Personen ausgesetzt seien, die internationalen Schutz suchen würden. Seit Beginn des Jahres 2022 seien 3.677 „demandeurs de protection temporaire“ und 2.781 „demandeurs de protection internationale“ vom „Office national de l’accueil“ (ONA) in Luxemburg beherbergt worden. Diese Zahlen würden selbst jene der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016 übertreffen.

Der Chefdiplomat lobte das Engagement des Okaju für den Bericht über die Unterbringung von Flüchtlingen in diesen Einrichtungen. Der Okaju hatte insbesondere die Situation der Kinder und Jugendlichen in diesen Herbergen untersucht und festgestellt, dass die Kinderrechte oftmals nicht genug beachtet worden seien. Ein Negativ-Beispiel hatte der Ombudsmann ganz besonders hervorgehoben. Dabei handelte es sich um die Flüchtlingsunterkunft in Mersch.

Asselborn erklärte, dass in dieser angespannten Situation provisorische Notfall-Strukturen geschaffen beziehungsweise beibehalten werden mussten. Diese Einrichtungen, wie jene in Mersch, seien langfristig keine optimalen Lösungen, so der Außenminister. Dennoch sei es die Pflicht des Luxemburger Staates und des ONA, jede aus ihrem Land geflüchtete Person auf der Suche nach Sicherheit aufzunehmen und zu beherbergen. Man sei deshalb stets auf der Suche nach neuen Möglichkeiten zur Unterbringung von Flüchtlingen, die besser geeignet seien. Dies würde es erlauben, jene Unterkünfte zu schließen, die keine zufriedenstellenden Lösungen bieten würden, so Asselborn.

Luxemburg setze den Schwerpunkt auf den Schutz der schutzbedürftigen Menschen. Dazu zählte Luxemburgs Chefdiplomat die unbegleiteten Minderjährigen. Gemeinsam mit dem ONA und dem ONE („Office national de l’enfance“) werde der Fokus auf für Kinder und Jugendliche angepasste Beherbergungsmöglichkeiten gerichtet, um den jungen Menschen den nötigen Schutz und die richtige Betreuung anzubieten.