Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat die israelische Aufforderung an die Palästinenser, den nördlichen Teil des Gazastreifens zu verlassen, scharf kritisiert. Diese Aufforderung sei „äußerst beunruhigend“, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung des Ministers.

Der Luxemburger verwies auf die Mahnung der Vereinten Nationen, dass eine solche Maßnahme „nicht ohne verheerende humanitäre Folgen“ möglich sei.

Asselborn verurteilte die „abscheulichen Angriffe“ der Hamas, bekräftigte das Recht Israels auf Selbstverteidigung und forderte die bedingungslose Freilassung der Geiseln. Gleichzeitig rief er „zur Deeskalation und zur Einstellung der Feindseligkeiten“ auf.

Er appellierte an Israel, „in voller Übereinstimmung mit dem Völkerrecht zu handeln und den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten“. „Die Zivilbevölkerung in Gaza ist nicht die Hamas und kann nicht kollektiv für die von dieser begangenen Gräueltaten verantwortlich gemacht und bestraft werden.“

Die „lebenswichtige humanitäre Hilfe für die palästinensische Bevölkerung“ müsse aufrechterhalten werden. Asselborn warnte vor einem Übergreifen des Konfliktes auf das Westjordanland. Dort hätten „die zunehmende Gewalt der Siedler und die Zwangsumsiedlung palästinensischer Gemeinden ein alarmierendes Ausmaß erreicht“. Israel sei als Besatzungsmacht völkerrechtlich verpflichtet, den Schutz der Zivilbevölkerung auch bei militärischen Operationen zu gewährleisten.

Im Wortlaut: Erklärung von Minister Jean Asselborn …

… zur Lage im Gazastreifen nach den terroristischen Angriffen der Hamas

Der luxemburgische Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten, Jean Asselborn, möchte an seine Position zu den aktuellen Ereignissen in Israel und Palästina erinnern, die er am Dienstag, den 10. Oktober, auf RTL Tele sowie in einem Tweet in den frühen Morgenstunden des Sonntags, den 8. Oktober, kurz nach Beginn des Terroranschlags zum Ausdruck brachte:

„Minister Asselborn bekräftigt, dass er die barbarischen Terroranschläge und Gräueltaten, die in den letzten Tagen von extremistischen Hamas-Kämpfern gegen zahllose unschuldige Zivilisten in Israel verübt wurden, auf das Schärfste verurteilt. Minister Asselborn schließt sich voll und ganz UN-Generalsekretär Guterres an, der erklärt hat, dass nichts diese Terrorakte und die Tötung, Verstümmelung und Entführung von Zivilisten rechtfertigen kann. Der Minister steht an der Seite der vielen Opfer dieser abscheulichen Angriffe und bekräftigt unmissverständlich das Recht Israels, sich zu verteidigen.

Er fordert die sofortige und bedingungslose Freilassung der Geiseln.

Parallel dazu ruft Minister Asselborn zur Deeskalation und zur Einstellung der Feindseligkeiten auf. Wie Generalsekretär Guterres ist er zutiefst beunruhigt über die Ankündigung einer vollständigen Belagerung des Gazastreifens ohne Strom, Treibstoff, Wasser und Lebensmittel für 2,3 Millionen Zivilisten, die in der Falle sitzen und den aktuellen Luftangriffen hilflos und ohne Schutz ausgesetzt sind.

Die Aufforderung Israels an 1,1 Millionen Menschen im nördlichen Gazastreifen, innerhalb von 24 Stunden in den Süden zu evakuieren, ist äußerst beunruhigend. Die Vereinten Nationen haben darauf reagiert und erklärt, dass eine solche Bewegung nicht ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden kann. Minister Asselborn schließt sich den Vereinten Nationen an und appelliert nachdrücklich, ‚dass eine solche Anordnung, sollte sie bestätigt werden, zurückgenommen wird, um zu verhindern, dass sich die ohnehin schon tragische Situation in eine Katastrophe verwandelt ‚.

Jean Asselborn appelliert an Israel, in voller Übereinstimmung mit dem Völkerrecht zu handeln und den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten. Die Zivilbevölkerung im Gazastreifen ist nicht die Hamas, und sie kann nicht kollektiv für die von ihr begangenen Gräueltaten verantwortlich gemacht und bestraft werden.

Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass keine EU-Mittel an die Hamas umgeleitet werden, aber die lebenswichtige humanitäre Hilfe für die palästinensische Bevölkerung muss aufrechterhalten werden. Schätzungsweise 220.000 Palästinenser sind derzeit in 92 UNRWA-Einrichtungen im gesamten Gazastreifen untergebracht und leben dort unter sehr schlechten Bedingungen. Es ist von größter Bedeutung, dass der rasche und ungehinderte Zugang für humanitäre Hilfe und die sichere Durchreise für die Zivilbevölkerung unverzüglich wiederhergestellt werden und dass das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird.

Wie Generalsekretär Guterres betont hat, ist der Schutz der Zivilbevölkerung von wesentlicher Bedeutung und muss jederzeit gewährleistet sein. Gebäude der Vereinten Nationen und alle Krankenhäuser, Schulen und Kliniken dürfen niemals angegriffen werden.

Israel muss zwar seine legitimen Sicherheitsoperationen durchführen, um sich gegen den Terrorismus zu verteidigen, doch sollten die Menschlichkeit und die Werte des menschlichen Lebens und der Menschenwürde im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht stets gewahrt bleiben.

Wie Außenminister Anthony Blinken am 12. Oktober auf der Pressekonferenz nach dem Treffen mit Premierminister Benjamin Netanjahu in Tel Aviv sagte: ‚Wir Demokratien unterscheiden uns von Terroristen, indem wir einen anderen Standard anstreben – auch wenn es schwierig ist – und uns selbst zur Rechenschaft ziehen, wenn wir ihn verfehlen. Unsere Menschlichkeit – der Wert, den wir dem menschlichen Leben und der Menschenwürde beimessen – macht uns zu dem, was wir sind. ‚

Wie die Vereinten Nationen gewarnt haben, besteht die ernste Gefahr, dass sich dieser Konflikt zu einem regionalen Flächenbrand ausweitet. Das jüngste Feuergefecht entlang der Blauen Linie und die jüngsten Angriffe aus dem Südlibanon sind sehr beunruhigend. Ein Übergreifen des Konflikts muss verhindert werden. Dies gilt auch für das Westjordanland, wo die zunehmende Gewalt der Siedler und die Zwangsumsiedlung palästinensischer Gemeinden ein alarmierendes Ausmaß erreicht haben.

Israel ist als Besatzungsmacht durch das Völkerrecht verpflichtet, den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten, auch wenn es militärische Operationen durchführt.

Abschließend bekräftigt Minister Jean Asselborn, dass diese dramatischen Ereignisse die Dringlichkeit einer politischen Lösung dieses Konflikts unterstreichen, der seit Generationen sowohl für Israelis als auch für Palästinenser eine Quelle des Elends und des Leids ist.

Ein umfassender, gerechter und dauerhafter Frieden auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung in den Grenzen von vor 1967, mit zwei demokratischen Staaten, die Seite an Seite leben, unter Beibehaltung des Status quo in Bezug auf die heiligen Stätten in Jerusalem, ist der einzig gangbare Weg, um dieses Ziel zu erreichen.

Der luxemburgische Außenminister setzt sich nach wie vor für eine friedliche Lösung dieses Konflikts ein, die das Recht Israels auf Sicherheit wahrt und gleichzeitig das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung respektiert. Nur ein sinnvoller politischer Prozess kann diesen verheerenden Kreislauf der Gewalt und des sinnlosen Verlustes von Menschenleben beenden.“



Hinweis: Diese Erklärung wurde maschinell aus dem Englischen übersetzt