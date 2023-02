ArcelorMittal macht erneut Schlagzeilen wegen der Diskriminierung von Gewerkschaftlern und wurde vom Berufungsgericht für schuldig empfunden.

Das Berufungsgericht im französischen Douai hat den Stahlriesen ArcelorMittal der gewerkschaftlichen Diskriminierung für schuldig befunden und ihn dazu verurteilt, sieben Arbeitnehmer, die Mitglieder der CGT sind, zu entschädigen. Das teilte ihr Anwalt am Montag mit und wies auf eine „institutionalisierte“ Diskriminierung in dem Konzern hin.

In den Urteilen vom 17. Februar, die von der Nachrichtenagentur AFP eingesehen werden konnten, bestätigte das Berufungsgericht Douai frühere Entscheidungen des Arbeitsgerichts Dünkirchen, in denen gewerkschaftliche Diskriminierung anerkannt wurde. Das Berufungsgericht erhöhte jedoch die Summen, die den sieben Beschäftigten von ArcelorMittal in Mardyck (Nord) zugesprochen wurden – einer von ihnen ist inzwischen in den Ruhestand gegangen.

Das Berufungsgericht verurteilte den Konzern dazu, allen Gewerkschaftlern Lohnnachzahlungen in Höhe von insgesamt 200.000 Euro sowie 222.000 Euro für den wirtschaftlichen Schaden und 35.000 Euro für den erlittenen moralischen Schaden zu zahlen.

Ein „klebriger Boden“

Auf Anfrage von AFP erklärte die Geschäftsleitung von ArcelorMittal, dass sie sich nicht zu dieser Entscheidung äußern werde.

„Wir haben die Annullierung des diskriminierenden Prozesses und die Neupositionierung der Karriere gefordert, wie sie ohne Diskriminierung hätte sein sollen“, erklärte der Anwalt der Beschäftigten, Xavier Sauvignet, gegenüber AFP, der bedauert, dass die zugestandenen Beträge unter den eigentlich geforderten liegen.

Der Anwalt beschreibt in einer Erklärung einen „klebrigen Boden“, der diese Beschäftigten auf „Einstufungs- und Vergütungsniveaus gehalten hat, die sehr viel niedriger sind als die ihrer nicht gewerkschaftlich organisierten Arbeitskollegen“.

Kein Einzelfall

Diese Praxis sei nicht nur am Standort Mardyck (Frankreich) zu beobachten, so der Anwalt. Vier andere Gewerkschaftler hätten wegen ähnlicher Vorfälle vor dem Arbeitsgericht in Thionville (Moselle) geklagt. Sie wurden in erster Instanz abgewiesen und haben Berufung eingelegt.

ArcelorMittal wurde bereits wegen gewerkschaftlicher Diskriminierung von CGT- und CFDT-Gewerkschaftlern am Standort Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) verurteilt.

„Man hat den Eindruck einer institutionalisierten Diskriminierung von Gewerkschaftlern“, stellt Rechtsanwältin Sauvignet fest. „Die Frage, die sich vielleicht langfristig stellt, wäre, diese Praxis durch die Einführung einer Gruppenklage zu bekämpfen“, fügt er hinzu.