Die Arbeitslosigkeit ist in der Eurozone weiter auf einem Allzeittief. Die Quote lag im August bei 6,4 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat.

Nachdem sie im Juli leicht gestiegen war, ging sie nun wieder auf den Tiefstand von Mai und Juni zurück – den niedrigsten Wert seit Beginn der Erfassung vor rund 25 Jahren, wie die Statistikbehörde Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte.

Für die gesamte Europäische Union lag die Arbeitslosigkeit im August bei 5,9 Prozent. Die Statistiker gaben die Zahl der Arbeitslosen mit insgesamt 12,8 Millionen Menschen an, davon 10,86 Millionen in den 20 Euro-Ländern. Seit dem Ende der Corona-Krise hat sich die Lage entspannt.

Für Deutschland gab Eurostat die Arbeitslosigkeit mit zuletzt 3,0 Prozent an. Der Wert sank im Vergleich zum Vorjahresmonat leicht um 0,1 Prozentpunkte. In Frankreich liegt die Quote derzeit bei 7,3 Prozent; in Belgien bei 5,5 Prozent. Die niedrigste Arbeitslosenquote in der EU verzeichnet laut Eurostat Tschechien mit 2,5 Prozent, am höchsten ist sie in Spanien mit mehr als elf Prozent.

In Luxemburg ist die Quote, laut der europäisch harmonisierten Berechnungsmethode, im August auf 5,3 Prozent (Vormonat: 5,2 Prozent) leicht gestiegen. Auch die vom Statec berechnete saisonbereinigte Arbeitslosenquote ist im August leicht, von 5,2 auf 5,3 Prozent, gestiegen. (AFP)