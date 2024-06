Grass / Arbeiter wird von einstürzender Betontreppe erfasst und stirbt

Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag in der rue Dr Elvire Engel in Grass ereignet. Ein 45-jähriger Mann wurde von einer einstürzenden Betontreppe erfasst und starb noch an der Unglücksstelle – trotz notärztlicher Versorgung. Die Gewerbeaufsicht und die „Police technique“ begaben sich zwecks Klärung des genauen Unfallhergangs zum Unfallort, meldet die Polizei in ihrem Bulletin am Freitag.