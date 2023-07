In Esch ist am Dienstagvormittag ein Mann bei einem schweren Arbeitsunfall gestorben. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei vom Dienstagnachmittag hervor. Der Arbeiter sei auf einer Baustelle nahe des Boulevard Grand-Duchesse Charlotte von der Schaufel eines Baggers erfasst worden. „Er erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort“, heißt es in Presseschreiben. „Die Spurensicherung der Polizei sowie die Gewerbeaufsicht (Inspection du travail et des mines) waren vor Ort.“