Ein Arbeiter ist am Montag gegen 16.20 Uhr auf einer Baustelle in der rue de Cents rund zehn Meter von einem Gerüst in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Ein Notarzt versorgte das Unfallopfer vor Ort, bevor der Mann zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei am Dienstagvormittag hervor. Die Staatsanwaltschaft beauftragte den Mess- und Erkennungsdienst mit den Erhebungen des Unfallvorgangs. Das Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt hat die Baustelle geschlossen und die Ermittlungen eingeleitet.