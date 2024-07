Forum / Appel amical à nos voisins français: L’extrême droite ne doit pas contrôler le gouvernement de la France 

Dimanche prochain, les électeurs français décideront souverainement de la composition de leur Assemblée nationale et de l’orientation politique de leur pays pour les années à venir.

S’ils confirment les choix du premier tour des élections législatives, le Rassemblement national et ses alliés disposeront d’une majorité au Parlement.

L’extrême droite est aux portes du pouvoir en France.

Cette perspective inquiète, elle effraie tout particulièrement dans les pays voisins de la France, et en premier lieu dans les régions frontalières.

L’idéologie de l’extrême droite est incompatible avec le projet de la construction européenne, le principe de la libre circulation des personnes et du concept de l’État de droit qui présuppose l’existence de contre-pouvoirs forts.

Le repli sur soi, le dogme de la préférence nationale, la volonté d’un contrôle permanent des frontières vont impacter lourdement l’échange et le vivre-ensemble dans notre Grande Région. Les travailleurs frontaliers seront les premières victimes d’une telle politique nationaliste. La vie quotidienne des gens connaîtra des changements négatifs, et ceci de part et d’autre de nos frontières.

Loin de rassembler les Français, l’accès de l’extrême droite au pouvoir en France va renforcer les divisions, en France et en Europe, prélude à une spirale de nationalismes pouvant mener à la confrontation.

Chers ami(e)s français(es), il est encore temps d’éviter l’irréversible et de faire barrage à l’extrême droite!

Nous vous appelons à construire un large front républicain et à soutenir le 7 juillet le candidat le mieux placé qui est opposé au candidat RN et alliés. Ce front de tous les démocrates doit ouvrir la voie à une autre politique qui transforme le mécontentement et les inquiétudes en espoir et en un projet de société fondé sur la justice sociale et la transition écologique.

Signataires : Militants et anciens responsables des partis socialistes et sociaux-démocrates de la Grande Région (SPD Rhénanie-Palatinat, SPD Sarre, LSAP-Luxembourg, SP-Belgique) de l’Internationale Sarre-Lor-Lux.

Alex Bodry (président ISLL, ancien ministre, Luxembourg), Reinhard Klimmt (ancien ministre-président de la Sarre), Eugen Roth (ancien député, Sarre), Christophe Grimm (ancien président du parlement de Rhénanie-Palatinat), Karl-Heinz Lambertz (ancien président du gouvernement de la communauté germanophone de Belgique), Danielle Kies (secrétaire ISLL, militante, Lux.), Christine Jung (trésorière SLLI, conseillère communale, Sarrebruck), Jo Leinen (ancien député européen, Saarland), Cécile Hemmen (ancienne députée, Lux.), Margit Conrad (ancienne ministre de Rhénanie-Palatinat), Paul Delaunois (militant socialiste et écologiste), Jacqueline Breuer (bourgmestre de Sandweiler, Lux.), Roby Biwer (membre du Comité européen des régions, Lux.), Gustave Meisenburg (militant socialiste, Lux.), Joseph Peter Mertes (ancien député de Rhénanie-Palatinat), Kristina Diller (militante social-démocrate, Mayence), Bruno Schmitt (ancien maire de Perl, Sarre), Klaus Gewehr (militant social-démocrate et associatif, Rhénanie-Palatinat).