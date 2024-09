Luxemburg / Anzahl an Fällen weiterhin am Steigen: 785 Tiere und 360 Betriebe von Blauzungenkrankheit betroffen

785 Tiere wurden seit dem 1. August 2024 in Luxemburg positiv auf die Blauzungenkrankheit getestet. 360 Betriebe sind zurzeit betroffen. Das Landwirtschaftsministerium hat am Mittwoch einen Bericht zur aktuellen Situation im Land veröffentlicht.

Laut der Luxemburger Veterinär- und Lebensmittelverwaltung (ALVA) wurden seit dem 1. August insgesamt 785 Tiere (638 Rinder, 138 Schafe, acht Ziegen) im Tierärztlichen Staatslaboratorium (LMVE) positiv auf Blauzungenkrankheit (BTV Serotyp 3) getestet, während das Virus in insgesamt 360 Betrieben nachgewiesen werden konnte. Das geht aus einer Pressemeldung des Ministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Weinbau vom Mittwoch hervor. Zwischen dem 5. und dem 11. September seien 110 Tiere positiv getestet worden. Zudem hätten Laboruntersuchungen die Krankheit in weiteren 47 Betrieben nachgewiesen.

„Im Vergleich zur gleichen Zeitspanne (1. August bis 6. September 2023) stellt die ALVA 2024 eine erhöhte Sterblichkeitsrate bei Rindern, aber hauptsächlich bei Schafen und Ziegen fest“, heißt es in der Meldung des Ministeriums. Seit Beginn der Impfkampagne am 9. August seien 240.000 Impfdosen geliefert und 87.450 Dosen an Tierärzte verteilt worden.

Falls Tierhalter eine erhöhte Sterblichkeit in ihrem Bestand feststellen, sollen sie dies der ALVA mitteilen, schreibt das Ministerium. Ein entsprechendes Formular ist auf der Internetseite des Ministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Weinbau verfügbar.