Luxemburgs Staatsanwaltschaft hat am Samstagabend per Pressemitteilung erklärt, dass die Anti-Terror-Einheit der Kriminalpolizei am Freitag einen 18-Jährigen festgenommen hat. Der Grund: Die deutsche Polizei hatte ihre luxemburgischen Kollegen auf ein Video auf der sozialen Plattform Instagram hingewiesen, das „eine Bedrohung beziehungsweise einen Akt der Provokation des Terrorismus darstellen könnte“. Daraufhin habe die Spezialeinheit den Luxemburger Staatsbürger festgenommen, der verdächtigt wird, besagten Inhalt hochgeladen zu haben. Der Mann wurde laut Staatsanwaltschaft am Samstagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde demnach ein Haftbefehl erlassen.