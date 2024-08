Sanem / Anonymer Briefkasten-Flyer wirbt für Petition gegen LGBTQ+-Themen in den Schulen

Ein Unbekannter wirft in Sanem Werbeflyer für die Petition „Ausschluss von LGBT-Themen aus der Erziehung von Minderjährigen“ in Briefkästen von Bewohnern. Die Gemeinde distanziert sich von diesem Vorgehen.

Verschiedene Bewohner aus der Gemeinde Sanem staunten nicht schlecht, als am Mittwoch ein Flyer in ihrem Briefkasten lag, auf dem zu lesen war: „Unterstützen Sie die Petition n°3198“. Diese fordert den „Ausschluss von LGBT-Themen aus der Erziehung von Minderjährigen“.

Die Gemeinde Sanem distanzierte sich am Donnerstag in einem Beitrag auf Facebook von diesem Flyer. „Die Gemeinde ist nicht der Urheber dieser Flyer. Das Bürgermeister- und Schöffenkollegium möchte klarstellen, dass diese Initiative nicht unterstützt wird und sich die Gemeinde von diesem Vorgehen distanziert.“ Eine Einwohnerin hat den Zettel laut Bürgermeisterin Simone Asselborn-Bintz (LSAP) bei der Gemeinde gemeldet.

„Ich finde es nicht ganz fair, diese Flyer jetzt zu verteilen“, sagt Asselborn-Bintz am Donnerstagmorgen dem Tageblatt. Jeder teile mal etwas in den sozialen Medien, aber: „Das jetzt in Briefkästen zu verteilen, finde ich etwas anderes.“ Der Zettel, der dem Tageblatt vorliegt, wurde anonym verteilt. „Das ist auch der Hauptgrund, warum wir uns auf Facebook davon distanziert haben“, sagt Asselborn-Bintz. Wo genau in der Gemeinde Sanem der Zettel im Briefkasten landete, konnte die Bürgermeisterin nicht genau sagen.

Rekordpetition

Auf dem Flyer steht: „Je mehr Unterschriften, desto größer ist die Chance, dass wir eine ehrliche und respektvolle Debatte über dieses wichtige Thema führen können.“ Die Petition 3198 gegen LGBTQ+-Themen in den Schulen liefert sich momentan ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Gegenpetition 3281, die sich für mehr Aufklärung in den Bildungsinfrastrukturen einsetzt. Letztere verzeichnete mit 10.077 Unterschriften (Stand Donnerstagmittag) etwa 240 mehr – und kann noch 22 Tage unterschrieben werden. Bei der Petition, die sich für den „Ausschluss von LGBT-Themen aus der Erziehung von Minderjährigen“ einsetzt, sind es noch neun Tage.

Die Petition für mehr LGBTQ-Themen an den Schulen ist die erste, die das geforderte Quorum von 4.500 Unterschriften binnen eines Tages erreicht hat. Bis um 15.09 Uhr am Veröffentlichungstag waren 4.543 Unterschriften eingegangen. Stand 18.09 Uhr waren es bereits 6.038. Die Anti-LGBTQ-Petition benötigte knapp drei Tage, um das Quorum zu erreichen, was ebenfalls ungewöhnlich schnell ist.

Vorheriger Rekordhalter für das schnellste Sammeln an Unterschriften war die Petition 2384 aus dem Jahr 2022, die zwei Tage Homeoffice für alle – auch Grenzgänger – forderte. Die meisten Unterschriften überhaupt sammelte bisher eine Petition aus dem Jahr 2007: Das Gesuch nach einem Referendum über die Verfassungsreform erreichte 18.645 Unterschriften.