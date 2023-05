Wer in Luxemburg Autofahren will, darf die Promillegrenze von 0,5 nicht überschreiten

Zu Beginn des Wochenendes erwischte die Polizei wieder mehrere Verkehrsteilnehmer, die zu tief ins Glas geschaut hatten, sich das Autofahren aber dennoch zutrauten.

Da konnte sich wohl jemand nicht mehr zurückhalten: Eine Polizeistreife traf in der Nacht auf Samstag, gegen 2.30 Uhr, in Merl auf einen Mann, der gegen ein Fahrzeug urinierte. Auf dem Dach des Wagens prangte eine Bierdose. Als die Ordnungshüter den Mann einem Alkoholtest unterzogen, stellte sich heraus, dass er die zulässige Promillegrenze von 0,5 um mehr als das Doppelte überschritten hatte. Eine Überprüfung der Personalien des Mannes ergab, dass gegen ihn bereits ein Fahrverbot besteht. Passanten konnten jedoch bezeugen, dass er den Wagen zuvor gefahren hatte.

Wie sich herausstellte, gehört das „beschmutzte Fahrzeug“ der Lebenspartnerin des Mannes. Die Polizei setzte die Staatsanwaltschaft von dem Vorfall in Kenntnis und erstellte auf deren Anordnung ein Protokoll.

Das war jedoch nicht der einzige Fall von Alkohol am Steuer in dieser Nacht: Kurz vor 3.00 Uhr wurde eine Streife auf einen Verkehrsteilnehmer aufmerksam, der in der Montée de Clausen durch sein Fehlverhalten beinahe einen Unfall verursacht hatte. Die Beamten stoppten den Wagen und kontrollierten den Fahrer. Dieser war betrunken, wie der Alkoholtest ergab, und musste seinen Führerschein abgeben. Er Fahrer schien jedoch wenig erfreut über den Ausgang seines Zusammentreffens mit der Polizei zu sein und zeigte ihnen daraufhin den Mittelfinger. Das brachte ihm einen zusätzlichen Strafzettel wegen Amtsbeleidigung ein.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr in der rue de Mersch. Eine Verkehrsteilnehmerin steuerte auf eine Unfallstelle zu und bemerkte erst im allerletzten Moment die dort anwesenden Polizisten. Die Beamten stoppten den Wagen und ließen die Frau anschließend einen Alkoholtest machen: Das Resultat war positiv – und der Führerschein weg.