Bildergalerie / Am Tag davor: Belval probt für das Hochofenfest 2024

Auch dieses Jahr organisiert das Belval Fonds wieder sein Hochofenfest (fr.: Fête des Hauts Fourneaux). Welche andere Location würde sich dafür besser eignen als Belval? Die diesjährige Ausgabe findet dort am 6. und 7. Juli statt. Der Höhepunkt ist die am Samstag um 22 Uhr am Fuße der Hochöfen geplante Show. Die Bildergalerie zeigt Fotos von der Generalprobe der Show am Freitag.