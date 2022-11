Stimmung aus 57 Büdchen: Am Samstag beginnt der Weihnachtsmarkt in Düdelingen

Ab Samstag steigt in Düdelingen die Vorfreude auf die feierliche Zeit am Ende des Jahres (Foto: Editpress/Alain Rischard)

Insgesamt 57 festlich geschmückte Chalets und Buden werden in diesem Jahr Weihnachtsstimmung im Düdelinger Zentrum verbreiten. Bei der Eröffnung des Wintermarktes am Samstag kann sich jeder, der möchte, auf die kommenden Festtage einstimmen.

Die Weihnachtsfeierlichkeiten in Düdelingen umfassen fünf Termine für Groß und Klein, sagte Bürgermeister Dan Biancalana (LSAP) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Rathaus. Zuerst eröffnet am Samstag der Wintermarkt auf dem Platz „Am Duerf“. Drei Wochen lang werden bei der festlich geschmückten Weihnachtspyramide wieder heißer Apfelwein, heiße Schokolade wie auch für diese Zeit typische Leckereien angeboten. Kinder können passend zur Jahreszeit Einhörner und Weihnachtsenten angeln. Bei den acht Chalets warten Geschenkideen wie Kunsthandwerk, Kerzen und Upcyclingprodukte auf die Besucher.

„Traditionen bringen Menschen zusammen und bieten eine Abwechslung vom tristen Alltag“, so Loris Spina (LSAP). Deswegen freuen sich die Gemeindeverantwortlichen, dass die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr wieder wie gewohnt stattfinden können.

Der traditionelle Weihnachts- und Mittelaltermarkt läuft vom 9. bis zum 18. Dezember. Auf dem Rathausplatz finden sich 20 schön dekorierte Chalets, die hauptsächlich von Düdelinger Vereinen betrieben werden. Weihnachtliche Dekoartikel und originelle Weihnachtsgeschenke warten darauf, entdeckt zu werden. Glühwein und Wintergerichte werden ebenfalls angeboten. Auf einer Bühne findet ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm statt. Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt befindet sich in diesem Jahr auf dem Vorplatz der Kirche. Zelte, eine Taverne und die authentisch gekleideten Markthändler entführen die Besucher in eine andere Zeit.

Weihnachtsbeleuchtung erst ab 17.00 Uhr

In Düdelingen werden bei den Weihnachtsmärkten, wie in den anderen Gemeinden auch, Maßnahmen umgesetzt, die Energie einsparen sollen. Die Weihnachtsbeleuchtung wird erst ab 17.00 Uhr eingeschaltet, anstatt wie sonst um 14.00 Uhr. Nur das Stadtzentrum wird weihnachtlich geschmückt. Die Nutzung von Gas- und Elektroheizpilzen ist verboten. Wie Loris Spina verriet, werden stattdessen Lagerfeuer für Wärme sorgen. Außerdem werden die teilnehmenden Vereine dahingehend sensibilisiert, LED-Beleuchtung zu nutzen und wenn möglich Strom zu sparen.

Das Jugendhaus bereitet sich ebenfalls auf die Weihnachtszeit vor. Beim „Jugendwanter“ in der rue du Parc werden in diesem Jahr (vom 19. bis zum 23. Dezember) wieder „Kniddelen“, heiße Maronen, alkoholfreier Glühwein oder auch hausgemachte Marmelade angeboten.

Am 4. Dezember findet der „Kleeschen“ den Weg nach Düdelingen. Um 14.30 Uhr beginnt der Umzug in der route de Burange in Höhe des „Centre Hild“. Ab 15.30 Uhr können die Düdelinger Schulkinder, mit ihrem erhaltenen Gutschein, im Rathaus ihre „Titchen“ abholen.

Zusätzliche Informationen zu den Öffnungszeiten der einzelnen Märkte sowie das komplette Programm finden sich auf www.dudelange.lu unter der Rubrik „Agenda“.