Belgien / Als Kinder den Müttern entzogen: Frauen verklagen Staat wegen Kolonialverbrechen

Fünf Frauen aus der früheren Kolonie Belgisch-Kongo verlangen vom belgischen Staat Entschädigung wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. Am Montag begann in Brüssel das Berufungsverfahren, wie ein AFP-Reporter berichtete. Als Kleinkinder waren die heute über 70-jährigen Frauen in Belgisch-Kongo ihren schwarzen Müttern entzogen und in katholischen Heimen untergebracht worden. Alle haben weiße Väter.