Escher Kulturlaf / Alles, was man über die 18. Ausgabe wissen muss

Am Samstagnachmittag geht der „Escher Kulturlaf“ bereits in seine 18. Auflage. Viel Altbewährtes, gute Unterhaltung und eine Steigerung an Popularität. Ein kleiner Überblick über die wichtigsten Informationen, die man vor dem Rennen wissen muss.

Steigender Trend

„Der Trend ist klar, er geht nach oben“, so Marc Willière, Vizepräsident und Presseverantwortlicher des „Escher Kulturlaf“, in Bezug auf die Teilnehmerzahl der letzten drei Jahre. Es ist lange kein Geheimnis mehr, dass die Covid-Pandemie einen großen Rückschlag für öffentliche Events darstellte. Der „Escher Kulturlaf“ blieb nicht verschont, denn noch in Jahren wie 2017 und 2018 übertraf die Zahl der Teilnehmer die 3.000er-Marke. Jedoch bewegen sich die Einschreibungen jetzt wieder nach oben und es werden erstmals seit 2019 mehr als 2.000 Anmeldungen erwartet. Die Organisatoren hoffen, schon bald ähnliche Zahlen wie vor der Pandemie erreichen zu können.

Die Strecke

In der diesjährigen Ausgabe gibt es keine großen Änderungen auf den Strecken. Die Läufer können sich zwischen 10 Kilometer, 10 Meilen (16 km) und auch wieder dem rezent eingeführten Halbmarathon (21,1 km) entscheiden. Für die ganz jungen Läufer gibt es dazu traditionell den Kinderlauf (1 km). Nicht nur dürfen die Teilnehmer das kulturvolle Zentrum von Esch begutachten, sondern auch verschiedene Standorte der Eisenindustrie. Die Sportler werden am noch produzierenden Werk von ArcelorMittal vorbeilaufen sowie auch durch das neue Viertel rund um die restaurierten Hochöfen. Sie durchqueren ebenfalls den geplanten Stadtteil „Metzeschmelz“ und überbrücken den „Vëlodukt“, der in der letzten Ausgabe in die Strecken integriert wurde. Teil des Charmes vom „Escher Kulturlaf“ ist es, die Kultur der Stadt zu erkunden. Der traditionelle Lauf ist für seine stetigen Streckenanpassungen bekannt, was für die Läufer meist nur Vorteile bringt, indem sie ständig neue Teile der Stadt entdecken dürfen.

Verteilung

Über die Jahre deutete die Verteilung immer auf einen klaren Favoriten unter den drei verfügbaren Strecken. Auch dieses Jahr ist es nicht anders. Von den Angemeldeten haben sich 47 Prozent für den Zehn-Kilometer-Lauf entschieden, der somit nach wie vor als die mit Abstand beliebteste Strecke im Programm gilt. 28 Prozent haben sich für den Halbmarathon angemeldet, der in den letzten Auflagen an Beliebtheit hinzugewonnen hat. Der wurde 2022 eingeführt, um die anspruchsvollere Sportler anzusprechen und frischen Wind in das Event zu bringen. Knapp dahinter mit 25 Prozent steht die Beteiligung am Zehn-Meilen-Kurs, den die Läufer in der Vergangenheit gerne als Vorbereitung für die „Route du vin“ genutzt haben. Der Halbmarathon findet jedes Jahr Ende September in Remich statt. Somit bietet der Zehn-Meilen-Kurs die perfekte Mitte als Training.

Mehr als 2.000 Läufer sind für den diesjährigen Kulturlauf eingeschrieben Foto: Editpress/Alain Rischard

Unterhaltungen

20 Musikgruppen und Solisten sorgen auf der Strecke wieder für gute Stimmung, während die Läufer vorbeiziehen. Eines der großen Highlights des Events ist traditionell der „After-Kulturlaf“. Dort wird dieses Mal „DJ Nosi“ auftreten, der unter den Jugendlichen hier im Lande große Anerkennung genießt. Musiker André Mergenthaler feiert auch seine Rückkehr im Park Laval, wo er letztes Jahr schon aufgetreten war, neben vielen anderen Künstler, die rund um die Strecke verteilt sind und für ein energievolles Ambiente sorgen.

Bekannte Gesichter

Viele der Favoriten dieses Jahr haben schon in der Vergangenheit bei diesem Event triumphieren können. Im Halbmarathon der Männer ist dieses Jahr das ganze Podest von 2023 wieder an der Startlinie zu sehen. Vorjahressieger Abdel Zaghbib sowie Scharel Lehners und Toni Veigas werden allesamt erneut um den Sieg kämpfen. Bei den Frauen ist die Siegerin der letztjährigen Ausgabe, Tetyana Vernygor, wieder dabei. Zudem nimmt diesmal auch die renommierte Läuferin aus Frankreich Emilie Jacquot-Claude am Halbmarathon teil, was für einen spannenden Ausgang sorgen könnte. Beim Zehn-Meilen-Rennen versucht bei den Männern der Italiener Luca Volta wieder sein Glück, der es letztes Jahr auf den dritten Platz geschafft hatte. Auch wieder dabei sind beim beliebten Zehn-Kilometer-Lauf der Franzose Fidelio Klein und der Luxemburger Christophe Kass, die letztes Jahr jeweils den ersten und zweiten Platz belegt hatten.

Mobilität

Die Organisatoren rufen wie üblich die Menschen dazu auf, sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Rennen zu begeben, um Sperrungen der betroffenen Straßen zu jeder Zeit zu vermeiden, sei es mit dem privaten Fahrzeug oder dem öffentlichen Verkehr. Allerdings werden die Busse in Esch und Belval zu den gewohnten Uhrzeiten weiterfahren. Die Züge garantieren auch eine pünktliche Ankunft vor dem Rennen und eine pünktliche Abfahrt nach dem Rennen. Wer sich mit dem eigenen Auto fortbewegt, kann in folgenden Parkhäusern einen Platz finden: Parking Belval-Gare; Parking Belval Plaza I und II; Parking de l’Université.