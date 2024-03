Alle Geiseln in Ede sind frei und Verdächtiger wurde festgenommen

Ein Mann wird von Mitgliedern der DSI-Spezialeinheit der Polizei verhaftet, nachdem mehrere Personen in einem Café in Ede als Geiseln genommen wurden

Nach mehrstündigen einer Geiselnahme in einem Lokal in der niederländischen Stadt Ede sind nach Angaben der Polizei alle Geiseln wieder frei. „Die letzte Geisel wurde soeben freigelassen, eine Person wurde festgenommen“, erklärte die Polizei am Samstag im Onlinedienst X. Kurz zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass drei Menschen freigelassen worden seien, die Situation aber „noch nicht vorbei“ sei.

Der öffentliche Sender NOS zeigte drei Menschen, die mit erhobenen Händen das Gebäude verließen. Die vierte Geisel wurde kurze Zeit später freigelassen und die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Auf weiteren Aufnahmen von NOS war ein auf dem Boden kniender Mann mit erhobenen Armen zu sehen, der von Polizisten in Handschellen gelegt wurde.

Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, dass ein „Verwirrter“ am frühen Samstagmorgen in dem bei jungen Menschen beliebten Lokal vier Menschen in seine Gewalt gebracht und bedroht hatte. Den Behörden zufolge bestand kein Verdacht eines „terroristischen Motivs“.

Zahlreiche Häuser in der Umgebung wurden evakuiert. Die Behörden teilten mit, die Innenstadt sei abgesperrt worden, Spezialeinsatzkräfte der Polizei und Sprengstoffexperten seien vor Ort. Die Behörden forderten die Menschen auf, das Zentrum der Stadt zu meiden, der Bahnverkehr wurde umgeleitet.

Der Bürgermeister von Ede, René Verhulst, hatte während der Geiselnahme von einer „schrecklichen Situation für all diese Menschen“ gesprochen. „Meine Gedanken sind bei ihren Angehörigen“, sagte er.