„All you can eat“-Austellung: Wachsen Gromperekichelcher auf Bäumen?

Wann ist das Fast Food in Luxemburg angekommen? Die Ausstellung „All you can eat“ beantwortet die Frage.

Die Ausstellung „All you can eat“ im Lëtzebuerg City Museum behandelt die Geschichte der Landwirtschaft und die Herausforderungen der Nahrungssicherheit. Sie bietet auch Einblicke in das Phänomen Fast Food und die Luxemburger Beiträge zur internationalen Küche.

Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das seine Nahrungsmittel selbst herstellt, statt sie einfach der Natur zu entnehmen. Der Übergang vom Jagen und Sammeln zur Landwirtschaft hat vor 12.000 Jahren stattgefunden. Tiefgreifende technische Erneuerungen, die im 18. Jahrhundert einsetzten, führten zu einer Produktionssteigerung, die bis heute anhält. Ob der technische Fortschritt gesundheitsfördernd ist, ist fraglich. Die Ausstellung „All you can eat – Der Mensch und seine Nahrung“ liefert nicht nur Antworten zur Gesundheit. Foodsharing, Junk-Food, Hunger und Nahrungsknappheit, Fließbandnahrung, Esskulturen exotischer Länder und lokale Produkte sind weitere Themen.

Wildlebende Tiere, insofern der Mensch nicht ihre Lebensräume zerstört, haben eine Sorge weniger. Jene der Nahrung. Wenn die Natur im Gleichgewicht ist, ist diese reichlich vorhanden. Sicherlich besteht in der Natur ein Konkurrenzkampf, doch dieser ist nicht vergleichbar mit der ständigen Nahrungsabhängigkeit, in der sich der Mensch befindet. Dazu beigetragen hat das Phänomen der Sesshaftigkeit, weil der Mensch halt dort Nahrungsmittel anbaute, wo er sich niederließ. Dabei hat er sich den Einschränkungen und Zwängen, die wirtschaftlicher, klimatischer oder kulturellen Ursprungs sind, unterworfen.

Im ersten Teil der Ausstellung steht die Geschichte der Landwirtschaft im Mittelpunkt. „Früher“, als es noch keine Maschinen gab, oder nur sehr rudimentäre vom Pferd gezogene Pflüge, hatten die Menschen noch Rückenschmerzen von der Kartoffelernte. Fitnessstudios wurden auch nicht benötigt, die Arbeit auf dem Feld war anstrengend und schweißtreibend. Vor allem war die landwirtschaftliche Arbeit auf Acker und Hof an eine Vielzahl von Helfern gebunden.

Nahrungsmittelüberschuss und Hunger

Praktisches Ausstellungsdauer: 6. Oktober 2023 bis 14. Juli 2024

Ort: Lëtzebuerg City Museum / 14, rue du Saint-Esprit / L-1475 Luxembourg

Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag von 10 bis 20 Uhr

Eintritt: 5 Euro

Web: citymuseum.lu

Mit dem Zeitalter der Industrialisierung veränderte sich die Landwirtschaft, ebenso wie die Lebensmittelverarbeitung, der Verkauf, die Zubereitung, ja sogar die Art des Verzehrs. Scheinbar nicht zum Vorteil der Verbraucher. Eine mehr als hundert Jahre alte Fachliteratur bestehend aus Ratgeber zur Vermeidung von Zucker und Salz dokumentiert die Auswirkungen der Industrienahrung auf die Gesundheit. Der Blick in die Zukunft, sprich das Zeitalter des Laborfleischs, ist nicht vielversprechender. Besonders appetitlich sind Fleischkulturen aus der Petrischale nicht.

In einem zweiten Teil der Ausstellung stoßen zwei Gegensätze aufeinander: der Nahrungsmittelüberschuss einerseits und der Hunger in Entwicklungsländern andererseits. Während in unseren Breitengraden die Agrar- und Lebensmittelindustrie im Überschuss produziert und mehr als ein Drittel der Nahrungsmittel vernichtet wird, ist Hunger nach wie vor ein Thema. Nicht nur in Entwicklungsländern, sondern auch hierzulande, wie man dem Beispiel des sozialen Restaurants der „Stëmm vun der Strooss“ entnehmen kann.

„All you can eat“ wirft einen Blick auf die Esskulturen, den Import von Lebensmitteln und exotischen Kulturen aus aller Welt, Tischgespräche und Manieren, die Entwicklung der Küchenutensilien bis hin zur Tischdekoration. Der Anblick der Exponate, Fotos und Dokumente wird sicherlich bei einigen Erinnerungen aus der Kindheit und Jugend wecken.

Beim Rundgang durch die verschiedenen Abteilungen wird dem Besucher, der sich aktiv mit der Thematik der Nahrungsmittelketten beschäftigt, bewusst, dass der Mensch in unseren Breitengraden tatsächlich von der Agrar- und Lebensmittelindustrie abhängig ist. Die Expo beleuchtet zudem Themenbereiche wie ethische und solidarische Landwirtschaft sowie Vegetarismus und Veganismus.

Liebhaber von Fastfood und dem „American Way of Life“ werden in dieser Ausstellung ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Wie wäre es mit Chicken-Nuggets, Pizza aus der Systemgastronomie oder Kaugummi aus dem Automaten? An der Cocakolonisierung hat sich auch Luxemburg mit einem kleinen Beitrag beteiligt. Denn hier erfährt man, dass das Rezept der Chicken McNuggets vom luxemburgischen Koch René Arend stammt.