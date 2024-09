Luxemburg / Alkoholkontrolle: Tests schlagen bei fünf von 247 Fahrer positiv an

Die Polizei hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an zwei Stellen in der „Région Nord“ Alkoholkontrollen durchgeführt: in Medernach auf der N14 und in Ettelbrück in der Avenue des Alliés. Das teilt die Polizei in ihrem Bulletin am Donnerstagmorgen mit. 247 Autofahrer mussten dabei ins Röhrchen pusten – fünf Tests verliefen positiv. Die Polizei stellte vier Bußgeldbescheide und eine gebührenpflichtige Verwarnung aus. Außerdem zogen die Beamten zwei Führerscheine noch an Ort und Stelle ein.