Wasserbillig und Luxemburg-Stadt / Alkohol und Schlägereien: Streithähne machen der Polizei Ärger

Schlägereien, Aggressionen – und fast immer Alkohol im Spiel: Die Luxemburger Polizei meldet für die Nacht auf Samstag und den Tag davor einige Einsätze. Die meisten davon im Bahnhofsviertel in der Haupstadt.

Eine „aggressive Person“ wurde der Polizei bereits um 17.30 Uhr am Freitag gemeldet. Der Mann würde auf der Place de la Gare Passanten belästigen, berichtet die Pressestelle der Polizei am Samstag. Polizisten konnten die Person vor Ort antreffen. Allerdings war die wenig einsichtig. Aufgrund des „weiterhin aggressiven Verhaltens“ – und weil der Mann so tief in die Flasche geschaut hatte, dass er „eine Gefahr für sich und andere darstellte“ – wurde entschieden, ihn nach einer ärztlichen Untersuchung unter Arrest zu stellen.

Weiter ging es für Polizisten im Bahnhofsviertel spätestens um 23.50 Uhr. Da stießen Beamte in der Rue Joseph Junk auf zwei streitende Personen. Sie waren ebenfalls „stark alkoholisiert“, wie die Polizei schreibt. Dadurch wurden sie immer „aufbrausender und aggressiver“. Die beiden kamen in die Ausnüchterungszelle.

Ihren ersten Streit-Einsatz hatte die Polizei im Garer Quartier schon am Freitagmorgen. Um 8.30 Uhr wurden „mehrere Personen gemeldet, die sich in der rue de Strasbourg im hauptstädtischen Bahnhofsviertel schlagen würden“, wie die Polizei schreibt. Eine Person sollte dabei auch ein Messer gezückt haben. Die Streithähne konnten nach kurzer Fahndung gestellt werden, erklärt die Polizei – und wurden zur Dienststelle gebracht. Eine Person wurde im „Centre de rétention“ untergebracht.

Einen weiteren Zwischenfall gab es auf der Bahnstrecke Richtung Wasserbillig. Eine Person soll im Zug einen Schaffner geschlagen haben, wurde der Polizei am Freitag um 17.20 Uhr gemeldet. Der Mann konnte am Bahnhof in Mertert „sichtlich betrunken“ angetroffen werden, schreibt die Polizei. Er kam in die Ausnüchterungszelle.