Neue Tageblatt-Serie / Alain Attens „Wortatlas“ als exklusive Vorschau

Kaum einer ist in der luxemburgischen Sprache so zu Hause wie Alain Atten. Jahrzehntelang hat der Historiker und Sprachwissenschaftler akribisch dem „Volk aufs Maul“ geschaut und Wissen gehäuft. Daraus ist unter anderem der „Lëtzebuerger Sproochatlas 1900“ entstanden. Anfang 2025 soll nun Band 2 folgen, ein „Wortatlas“. Ab Montag bietet das Tageblatt bereits jetzt in einer Serie einen exklusiven Einblick in das neue Werk des „Sproochmates“.