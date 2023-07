Aggressives Verhalten, Alkohol am Steuer und 30 Einsätze wegen Auseinandersetzungen in einer Nacht

Über 30 Einsätze wegen aggressiven Verhaltens und Auseinandersetzungen, 50 Meldungen wegen Ruhestörung und Führerscheinentzüge: Das geht aus der Pressemitteilung der Polizei am Sonntag hervor.

Ein Mann und eine Frau haben am Samstagnachmittag in einem Einkaufszentrum in Bartringen Kunden belästigt und wurden daraufhin der Polizei gemeldet. Das geht aus dem Polizeibulletin am Sonntag hervor. Auch gegenüber den Polizeibeamten verhielten sich die beiden aggressiv und ausfallend und beleidigten diese: Die Frau fasste dabei einer Beamtin an den Hals, während der Mann einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht schlug. Erst nachdem Verstärkung zur Stelle war, gelang es den Beamten, die beiden Personen mit zur Dienststelle zu nehmen. Gegen die beiden wurde eine Anzeige wegen Rebellion erstellt.

Eine weitere Person, welche ein aggressives Verhalten zeigte und sich nicht beruhigen ließ, wurde der Polizei gegen 20 Uhr in einem Lokal in der rue de Hollerich gemeldet. Beim Eintreffen stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Da dieser sich unkooperativ verhielt und nicht beruhigen wollte, haben die Beamten ihn im Arrest untergebracht.

Weiter geht aus der Mitteilung hervor, dass die Polizei in der vergangenen Nacht an die 30 Einsätze wegen Auseinandersetzungen und Streitigkeiten hatte. Außerdem gingen fast 50 Meldungen wegen Ruhestörungen bei der Polizei ein.

Zu tief ins Glas geschaut hatten in der vergangenen Nacht zwei Autofahrer. Den Beamten wurde gegen 1.50 Uhr ein stehendes Fahrzeug an der Ausfahrt Findel am Kreisverkehr Irrgarten gemeldet. Der Fahrer schlief dabei am Steuer. Als die Polizisten den Fahrer kontrollierten, fiel dessen Alkoholtest positiv aus. Seinen Führerschein musste der Fahrer abgeben und es wurde eine Anzeige erstellt.

Auch zu viel getrunken hatte ein Autofahrer, der der Polizei gegen 6.30 Uhr am Sonntagmorgen auf der A7 Richtung Norden gemeldet wurde. Dieser fuhr in Schlangenlinien und sehr langsam auf der Autobahn. Als die Beamten das Fahrzeug anhalten und den Fahrer kontrollieren konnten, stellte sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Auch dieser Fahrer musste seinen Führerschein abgeben und es wurde eine Anzeige erstellt.