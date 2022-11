Abwärtstrend an der Tankstelle hält an: Benzin und Diesel werden billiger

Es geht weiter mit dem Abwärtstrend der Energiepreise: Der Dieselpreis fällt in Luxemburg am Dienstag um 8,8 Cent. Der neue Preis – 1,737 Euro – gilt ab Mitternacht, teilt das Energieministerium mit, das die Maximalpreise für das ganze Land festsetzt. Seit Ende September war der Preis für den Selbstzündersprit kontinuierlich gestiegen, am 12. Oktober durchstieß er erstmals seit Anfang März wieder die Zwei-Euro-Marke. Noch immer liegt er aber deutlich über Vorkriegsniveau: Anfang 2022 kostete der Liter Diesel an den Luxemburger Tankstellen 1,382 Euro.

Der Preis für Super 95 sinkt ebenfalls. Das Benzin wird um 8,3 Cent billiger und kostet dann 1,640 Euro. Super 98 tankt man ab Mitternacht auch günstiger: Hier sinkt der Preis um 5,3 Cent und beläuft sich dann pro Liter auf 1,873 Euro.

Der günstigere Preis beim Diesel schlägt sich auch aufs Heizöl durch. Die schwefelfreie 10-ppm-Variante kostet bei einer Abnahme von 1.500 oder mehr Litern ab Dienstag 1,172 Euro inklusive Steuern – 8,8 Cent weniger als am Vortag. Der schwefelarme 50-ppm-Sprit geht ab Dienstag für 1,204 Euro pro Liter durch den Tankschlauch – 8,7 Cent weniger.