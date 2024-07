Öffentliche Verkehrsmittel / Ab dem 7. Juli fährt die Tram Richtung Süden

Sieben Wochen hatten die Bauarbeiten an dem neuen, rund 3,7 Kilometer langen Teilstück gedauert. Von der Haltestelle „Lycée Bouneweg“ fährt die Tram ab dem 7. Juli bis zum P+R Cloche d’Or. Wie die Stadt Luxemburg mitteilte, werden ab diesem Tag einige Buslinien in der Hauptstadt angepasst. Einige Haltestellen werden dann nicht mehr angesteuert.

Ab dem 7. Juli wird die Tram den Betrieb auf dem neuen Teilstück zwischen der Haltestelle „Lycée Bouneweg“ und dem P+R Cloche d’Or aufnehmen. Von der Haltestelle „Lycée Bouneweg“ fährt die Tram in den Rangwee, um dann in die rue des Scillas einzubiegen. Die Strecke führt anschließend über die Autobahn ins Viertel Cloche d’Or und am Nationalstadion vorbei bis zur Endstation, dem P+R Cloche d’Or.

Mehrere Busverbindungen in der Hauptstadt werden wegen der neuen Tramstrecke ab dem 7. Juli ganz aufgegeben oder nur vereinzelte Haltestellen gestrichen. Die Linie 20, die derzeit zwischen dem P+R Bouillon, dem Hauptbahnhof, der Cloche d’Or und dem Parc Luxite auf Kockelscheuer pendelt, wird ab dem 7. Juli nur noch die Haltestellen zwischen dem Hauptbahnhof und dem Parc Luxite ansteuern. Die Linie 20 wird im 30-Minuten-Rhythmus fahren. Zu den Hauptverkehrszeiten soll die Taktfrequenz auf 15 Minuten gesenkt werden. Auch bei den Linien 7 und 27 werden Haltestellen wegfallen. Die Linie 28 wird ganz eingestellt. Dies geschieht wegen der laufenden Arbeiten in der rue Auguste Lumière. Hier werden die Haltestellen „Laboratoire quai 1“ und „Laboratoire quai 2“ gestrichen.

Keine Verwechslungsgefahr

Die Linie 22 wird zukünftig zwischen dem P+R Bouillon und dem Hauptbahnhof die Strecke der Buslinie 20 übernehmen, um dann zwischen dem Hauptbahnhof und der Haltestelle „Strassen, Primeurs“ ihre übliche Route fortsetzen. Auf diesem Streckenabschnitt sollen die Passagiere sofort auf die Tram zurückgreifen. Zwei neue Haltestellen, „Laang Heck Gleis 3“ und „Laang Heck Gleis 4“, werden am Rande der rue de la Barrière auf der Strecke der Linie 24 an der Kreuzung rue de la Barrière/route de Longwy eingerichtet. Diese neuen Haltestellen werden eine direktere Verbindung zwischen dem CHL und dem Zentrum von Bartringen herstellen und an derselben Station einen Umstieg zwischen den Linien 5, 22 und 24 ermöglichen. Aufgrund der neuen Straßenbahnhaltestelle auf dem Boulevard de Kockelscheuer mit dem Namen „Waassertuerm“ wird die derzeitige Bezeichnung der Bushaltestellen „Leonardo Da Vinci“ ab dem 7. Juli umgeändert. Die neuen Haltestellen werden künftig „Gasperich, Waassertuerm“ heißen.

Um Verwechslungen zu vermeiden, wird die Haltestelle „Waassertuerm“ auf Limpertsberg in „Limpertsberg, Waassertuerm“ umbenannt.