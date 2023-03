Keine Covid-Restriktionen mehr: Neues Gesetz tritt am 1. April in Kraft

Das neue Covid-Gesetz ist am Dienstag im Memorial veröffentlicht worden. In der Nacht vom Freitag zum Samstag tritt es demnach in Kraft und hebt alle bisherigen Covid-Restriktionen auf. Ab Samstag wird es somit keine gesetzlichen Einschränkungen bezüglich Covid mehr in Luxemburg geben.